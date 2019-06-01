Комитет по борьбе с культурой Курской области. Старовойту написали очередное открытое письмо

Представители сферы культуры Курской области, среди которых заслуженный деятель искусств джазмен Леонид Винцкевич, худрук драмтеатра Юрий Бурэ, художник и галерист Олег Радин, директор краеведческого музея Ирина Лоташова, чиновники из областного комитета по культуре, а также руководители областных учреждений культуры вновь обратились к врио губернатора. Просят обратить внимание на непростую ситуацию, сложившуюся в этой сфере. Перечисляют все «достижения» нового руководителя областного комитета по культуре Елены Яковлевой - а именно всех уволенных после её назначения людей, которым не предъявили никаких конкретных претензий по их работе. Вытеснение опытных руководителей производится Еленой Яковлевой, как правило, путём угроз и искажения правды, - говорится в письме, в котором девять страниц.

В числе адресатов также председатель облдумы Николай Жеребилов, председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, советник Президента по вопросам культуры Владимир Толстой и не только. Их столько, потому что прежние письма о самоуправстве нынешней главы комитета по культуре переадресованы на рассмотрение ей самой.

Артисты и художники просят освободить Елену Яковлеву от должности как не соответствующую занимаемому посту. В противном случае всю региональную отрасль ждёт медленная, но верная смерть.