Курской области – 85 лет. По Курску проедет «Читающий троллейбус»

Сегодня исполняется 85 лет со дня образования Курской области.

В 11.00 состоится очередной этап проекта «Читающий маршрут». Пассажирам расскажут историю образования Курской области, познакомят с символами и традициями курского края, также курян ждёт увлекательный рассказ о «семи чудесах» курской земли.

Салон троллейбуса украсят портреты знаменитых курян, которые внесли весомый вклад в историю, культуру, науку и духовную жизнь России.

Курские литераторы прочтут свои произведения, посвящённые отчему краю, юные таланты представят поэтические и музыкальные номера.

Вошедшим на остановках «Улица Садовая» и «Парк Героев Гражданской войны» вручат сувениры.

Стартует «Читающий маршрут» с Красной площади в 11.00, и проедет по маршруту № 1 «Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор».

Но это ещё не всё. В пять вечера в сквере на площади им. Рокоссовского состоится марафон чтения «Это нашей истории строки: 85 лет Курской области». Куряне и гости города вспомнят о важных событиях в исторической, культурной, экономической жизни края, а также имена выдающихся земляков – деятелей науки, культуры, искусства, образования, государственных мужей.

Курян также познакомят с произведениями курских писателей Николая Корнеева, Николая Асеева, Евгения Носова и др. Особое внимание - творчеству Константина Воробьева, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2019 году.

Юные куряне смогут принять участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению символов Курской земли - курского соловья и антоновки.

Будет работать выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.