В Курске на ПЛК убрали бесхозный железнодорожный переезд

В Курске но проспекте Ленинского комсомола ликвидирован железнодорожный переезд. Работы выполнили в кратчайшие сроки по поручению врио губернатора Курской области Романа Старовойта. Теперь водители могут комфортно проезжать этот участок дороги, не снижая скорости.

Директор ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» Владимир Муравьев подчеркнул, что это начало большой работы по ликвидации неиспользуемых железнодорожных переездов в городской черте, что позволит повысить безопасность и комфорт передвижения.

Железнодорожный переезд по проспекту Ленинского комсомола был бесхозным. Его состояние не лучшим образом сказывалось на пропускной способности участка дороги.

Демонтаж рельсов железнодорожного переезда проводился в ночь с 9 на 10 июня. Сразу после демонтажа переезда строители сделали асфальтовое покрытие.



