В Курске на ПЛК убрали бесхозный железнодорожный переезд
Вчера, 08:47
В Курске но проспекте Ленинского комсомола ликвидирован железнодорожный переезд. Работы выполнили в кратчайшие сроки по поручению врио губернатора Курской области Романа Старовойта. Теперь водители могут комфортно проезжать этот участок дороги, не снижая скорости.
Директор ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» Владимир Муравьев подчеркнул, что это начало большой работы по ликвидации неиспользуемых железнодорожных переездов в городской черте, что позволит повысить безопасность и комфорт передвижения.
Железнодорожный переезд по проспекту Ленинского комсомола был бесхозным. Его состояние не лучшим образом сказывалось на пропускной способности участка дороги.
Демонтаж рельсов железнодорожного переезда проводился в ночь с 9 на 10 июня. Сразу после демонтажа переезда строители сделали асфальтовое покрытие.