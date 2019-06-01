В Солнцевском районе открылся новый ФАП

Современный фельдшерско-акушерский пункт открылся во вторник в селе Зуевка Солнцевского района. Его построили в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», взамен ветхого здания с печным отоплением и без водоснабжения.

Теперь Зуевский ФАП располагается в новом, полностью оснащенном здании. Там есть комнаты фельдшера и акушерки, комната экстренного приёма родов, процедурный кабинет, комната временного пребывания пациентов, а также другие помещения необходимые для обеспечения качественного медицинского обслуживания на селе. На строительство и оборудование ФАПа потрачено более 7 млн рублей.





«Здесь есть все условия для приема родов. Аппараты искусственной вентиляции легких, полностью перинатальный набор, анестезиологический набор детский и для оказания помощи женщине. Также здесь имеются электрокардиограф, аппараты для определения холестерина и сахара в крови», - демонстрирует возможности новой амбулатории заведующая Зуевским фельдшерско-акушерским пунктом Елена Полторанина.





Открытия нового ФАПа ждали 1230 жителей села Зуевка. Поздравить их с радостным событием приехал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Глава региона отметил, что строительство нового здания ФАПа является конкретным результатом работы по исполнению в Курской области поручения Президента России – повысить доступность и качество медицинской помощи в сельской местности.





«До конца 2024 года мы должны решить проблемы доступности системы здравоохранения в отдаленных населенных пунктах. На это направлена и программа приобретения мобильных ФАПов, и программа переоснащения автопарка скорой медицинской помощи, которую мы в этом году полностью реализуем», - подчеркнул Роман Старовойт.





В этом году в Курской области намечено строительство еще 6 ФАПов. А в следующем году новый ФАП появится в самом отдаленном населенном пункте Солнцевского района – селе Белагино.