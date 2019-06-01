Курский «Авангард» расстался ещё с одним футболистом

Курский «Авангард» завершил сотрудничество с Владиславом Руденко. 23-летний нападающий продолжит свою карьеру в одном из клубов ФНЛ, и пресс-служба сине-белых говорит, что вы очень удивитесь, когда узнаете в каком.

Ранее клуб расстался с тремя игроками - у Михаила Багаева, Виталия Федотова и Вадима Стеклова закончились контракты. Известно, что 34-летний защитник Михаил Багаев (он был капитаном команды), перешел в московское «Торпедо». Ранее Багаев уже играл за автозаводцев. Игрок отметил, что мог остаться и в «Авангарде», но «Торпедо» буквально сняло его с поезда, когда он как раз ехал продлевать контракт с сине-белыми.



