В Курской области официально стартовали выборы губернатора и дополнительные выборы депутата Курской областной Думы.

С 11 июня начались региональные избирательные кампании. Выборы назначены на единый день голосования - воскресенье 8 сентября 2019 года.

Кандидаты на пост главы региона должны быть выдвинуты в течение месяца - до 18 часов 10 июля.

Документы для регистрации кандидаты на должность губернатора должны представить в Облизбирком не ранее 14 июля и не позднее 18 часов 24 июля. В течение 10 дней со дня представления документов комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Как поясняет председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, кандидаты на должность губернатора, согласно закону, могут быть выдвинуты только политическими партиями. В поддержку выдвижения кандидата необходимо собрать 214 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) действующих глав муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах.

Период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутата Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 начался с 12 июня и закончится в 18 часов 11 июля.



