Мошенник из Орла, сидя за решёткой, обманул курянина

Под суд отправится 26-летний житель Орловской области. Примечательно, что преступление он совершил, находясь в местах лишения свободы за убийство.

Орловчанин на сайте «Авито» разместил объявление о продаже источника бесперебойного питания с указанием своих контактных данных.

Пожелавший приобрести этот товар курянин, перевёл на банковскую карту мошеннику 10 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Получив деньги, "продавец" прекратил общение с курянином.

Теперь к уже имеющемуся сроку орловчанина за убийство добавится новый - за мошенничество.



