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    Мошенник из Орла, сидя за решёткой, обманул курянина

    Вчера, 10:37
    Мошенник из Орла, сидя за решёткой, обманул курянина
    Под суд отправится 26-летний житель Орловской области. Примечательно, что преступление он совершил, находясь в местах лишения свободы за убийство.
    Орловчанин на сайте «Авито» разместил объявление о продаже источника бесперебойного питания с указанием своих контактных данных.
    Пожелавший приобрести этот товар курянин, перевёл на банковскую карту мошеннику 10 тысяч рублей в качестве предоплаты.  
    Получив деньги, "продавец" прекратил общение с курянином.
    Теперь к уже имеющемуся сроку орловчанина за убийство добавится новый - за мошенничество.

     

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