Мошенник из Орла, сидя за решёткой, обманул курянина
Вчера, 10:37
Под суд отправится 26-летний житель Орловской области. Примечательно, что преступление он совершил, находясь в местах лишения свободы за убийство.
Орловчанин на сайте «Авито» разместил объявление о продаже источника бесперебойного питания с указанием своих контактных данных.
Пожелавший приобрести этот товар курянин, перевёл на банковскую карту мошеннику 10 тысяч рублей в качестве предоплаты.
Получив деньги, "продавец" прекратил общение с курянином.
Теперь к уже имеющемуся сроку орловчанина за убийство добавится новый - за мошенничество.
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