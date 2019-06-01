На должность мэра Курска претендуют пять человек

В Курске на должность мэра претендуют пять человек. Заявки на участие в конкурсе должны были принимать до полудня 12 июня. Однако время продлили почти на час. В последний вагон успел запрыгнуть заместитель начальника по безопасности ООО «Оздоровительный, водно-спортивный , рекреационный центр», чемпион мира по кикбоксингу 2007 года Гамзат Исалмагомедов.

Таким образом в списке трое единороссов - это депутат Госдумы, член комитета ГД по контролю и регламенту Виктор Карамышев, глава администрации Железнодорожного округа Андрей Телегин и заместитель главы администрации Центрального округа Андрей Борисов, один представитель ЛДПР - депутат Курского горсобрания Алексей Томанов, и один беспартийный - Гамзат Исалмагомедов. Все пятеро заявились в качестве самовыдвиженцев. Комиссия рассмотрит их заявки и программы развития города и 17 июня представит горсобранию две кандидатуры из который депутаты и выберут нового градоначальника.