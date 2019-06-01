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    На должность мэра Курска претендуют пять человек

    Вчера, 12:21
    На должность мэра Курска претендуют пять человек
    В Курске на должность мэра претендуют пять человек. Заявки на участие в конкурсе должны были  принимать до полудня  12 июня. Однако время продлили почти на час. В последний вагон успел запрыгнуть заместитель начальника по безопасности ООО «Оздоровительный, водно-спортивный , рекреационный центр», чемпион мира по кикбоксингу 2007 года Гамзат Исалмагомедов.
    Таким образом в списке трое единороссов - это депутат Госдумы, член комитета ГД по контролю и регламенту Виктор Карамышев, глава администрации Железнодорожного округа Андрей Телегин и заместитель главы администрации Центрального округа Андрей Борисов, один представитель ЛДПР - депутат Курского горсобрания Алексей Томанов,  и один беспартийный - Гамзат Исалмагомедов. Все пятеро заявились в качестве самовыдвиженцев. Комиссия рассмотрит их заявки и программы развития города и 17 июня представит горсобранию две кандидатуры из который депутаты и выберут нового градоначальника. 

     

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