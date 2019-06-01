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    Скандальный председатель комитета по культуре Курской области Елена Яковлева покинула свой пост

    Вчера, 13:30
    Скандальный председатель комитета по культуре Курской области Елена Яковлева покинула свой пост
    Елена Яковлева, возглавившая комитет по культуре Курской области в конце февраля, покинула свой пост. Об этом сообщает телекомпания «ТАКТ» со ссылкой на собственные источники.  
    Напомним, Елена Яковлева руководила комитетом лишь три с небольшим месяца, но успела создать себе скандальную репутацию, увольняя одного за другим успешных руководителей учреждений культуры. Самым резонансным стало увольнение директора Курской областной филармонии Алексея Конорева, за которого вступились артисты. Они написали открытое письмо на имя врио губернатора Курской области Романа Старовойта, затем ещё одно - с требованием уволить Яковлеву. Под последним подписались не только работники филармонии, но и другие деятели культуры и искусства, даже целые коллективы города и области - Леонид Винцкевич, Юрий Бурэ, Олег Радин и другие.

     

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