13 июня 2019 года, г. Воронеж. Сбербанк представил новый промовклад в рублях «Память и гордость». Сумма минимального первоначального взноса — 50 тысяч рублей. Сроки размещения — от 6 до 18 месяцев. Ставка составит от 6% до 6,5% годовых в зависимости от срока вклада. Пополнение вклада в течение срока его действия не предусмотрено.

В конце основного срока по 50 копеек с каждой полной тысячи рублей суммы вклада Сбербанк перечислит в качестве пожертвования в адрес благотворительного фонда «Память поколений».

- Сбербанк традиционно предлагает клиентам вклады с привлекательной процентной ставкой и возможностью помочь ветеранам с помощью пожертвований через благотворительный фонд «Память поколений». Ставки по промо «Память и гордость» существенно выше, чем по базовой линейке на аналогичных условиях, - рассказал управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк Сергей Широков.

Вклад «Память и гордость» можно открыть во всех отделениях Сбербанка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 30 июня 2019 года включительно.

Напомним, что по состоянию на 1 июня 2019 года жители региона хранили на счетах в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк более 580 млрд рублей, в том числе на депозитах - около 407 млрд рублей. Это свидетельствует о высоком доверии населения Центрального Черноземья к услугам ПАО Сбербанк.



