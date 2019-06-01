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    ЛДПР предложила отменить проведение экономического форума в Курске

    Вчера, 16:46
    ЛДПР предложила отменить проведение экономического форума в Курске
    Через две недели в Курской области состоится масштабное событие – Восьмой Средне-русский экономический форум. Администрация области очень активно занимается подготовкой этого мероприятия, рекламирует его вовсю.
    Мы решили узнать мнение независимого эксперта относительно необходимости и эффективности проведения СЭФ.
    Владимир Федоров, руководитель фракции ЛДПР в Курской областной Думе:
    "Я предлагаю прекратить впустую тратить бюджетные средства и отменить проведение Средне-русского экономического форума. Подобные мероприятия проходят в нашем регионе ежегодно и никакого реального эффекта не приносят. Все это показуха, очень дорогостоящая пиар-акция администрации.
    Работа всех органов власти будет парализована на неделю, будут потрачены огромные средства на прием гостей, транспорт, питание, гостиницы, рекламу и т.д. А ради чего? Для красивой картинки, красивого старта избирательной кампании?
    Проведение подобных форумов никак не влияет на появление инвесторов, строительство предприятий. Если и заключаются какие-то договоры, то это - ни к чему не обязывающие заявления о намерениях или вообще повтор того, что и так давно работает. Если же и подписывается серьезный контракт, то он давно выверен юристами и давно согласован-подписан в тиши кабинетов, а на форуме происходит опять же рекламная акция этого проекта.
    Ну и самое интересное. Главная тема СЭФ – использование цифровых технологий в управлении. Я не понимаю, почему тогда участники не используют эти технологии. Вышли бы на связь в формате видеоконференции каждый из своего региона. И цифровые технологии освоили бы, и бюджетные средства сэкономили".

     

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