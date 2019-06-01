Курянин украл у знакомого телевизор

В Железнодорожный отдел полиции обратился 30- летний курянин. Вернувшись домой после работы, мужчина обнаружил пропажу телевизора. Выяснилось, что злоумышленники проникли в дом днём через незапертую входную дверь. Довольно быстро полицейские установили подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный ранее судимый знакомый потерпевшего. Он зашёл в гости к приятелю и, увидев, что никого нет, решил забрать себе его телевизор. Технику злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело, телевизор уже вернули потерпевшему.



