«Единая Россия» выдвинула Романа Старовойта кандидатом в губернаторы Курской области

Роман Старовойт выдвинут кандидатом в губернаторы Курской области. На базе Дворца молодежи завершился второй этап XXXI конференции КРО Всероссийской политической партии «Единая Россия», где выдвинули кандидата на пост губернатора. Всего в единый день голосования 8 сентября на территории Курской области планируется 30 избирательных кампаний.

В составе участников предварительного голосования по выборам губернатора Курской области четверо: Валерий Мелихов, Роман Старовойт, Вячеслав Хлопонин и Елена Цуканова. Ранее кандидаты на должность высшего должностного лица региона должны были встретиться с секретарями не менее половины первичных и местных отделений партии, действующих на территории области.

257 партийцев отдали свои голоса путём тайного голосования. За кандидатуру Романа Старовойта проголосовали 229 участников конференции. Елена Цуканова получила 14 голосов, Валерий Мелихов – 9, Вячеслава Хлопонина поддержали четверо. Один бюллетень признан недействительным. Таким образом, кандидатом от партии «Единая Россия» выдвинут Роман Старовойт. Он поблагодарил других оппонентов за полученный опыт вовремя участия в праймериз и пообещал продолжать работать в интересах курян.





«Приняв решение участвовать в выборах, я для себя сделал очень важный жизненный, ответственный и продуманный шаг. Я хочу изменить жизнь каждого земляка к лучшему. Но одного желания быть губернатором мало. Я считаю, что владею всеми навыками и компетенциями, чтобы принести максимальную пользу курскому краю на этом ответственном государственном посту. Обещаю, что оправдаю ваше доверие», – подчеркнул Роман Старовойт.



