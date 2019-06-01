поиск по сайту
 

    «Единая Россия» выдвинула Романа Старовойта кандидатом в губернаторы Курской области

    Вчера, 17:50
    «Единая Россия» выдвинула Романа Старовойта кандидатом в губернаторы Курской области
    Роман Старовойт выдвинут кандидатом в губернаторы Курской области. На базе Дворца молодежи завершился второй этап XXXI конференции КРО Всероссийской политической партии «Единая Россия», где выдвинули кандидата на пост губернатора. Всего в единый день голосования 8 сентября на территории Курской области планируется 30 избирательных кампаний. 
    В составе участников предварительного голосования по выборам губернатора Курской области четверо: Валерий Мелихов, Роман Старовойт, Вячеслав Хлопонин и Елена Цуканова. Ранее кандидаты на должность высшего должностного лица региона должны были встретиться с секретарями не менее половины первичных и местных отделений партии, действующих на территории области. 
    257 партийцев отдали свои голоса путём тайного голосования. За кандидатуру Романа Старовойта проголосовали 229 участников конференции. Елена Цуканова получила 14 голосов, Валерий Мелихов – 9, Вячеслава Хлопонина поддержали четверо. Один бюллетень признан недействительным. Таким образом, кандидатом от партии «Единая Россия» выдвинут Роман Старовойт. Он поблагодарил других оппонентов за полученный опыт вовремя участия в праймериз и пообещал продолжать работать в интересах курян. 

    «Приняв решение участвовать в выборах, я для себя сделал очень важный жизненный, ответственный и продуманный шаг. Я хочу изменить жизнь каждого земляка к лучшему. Но одного желания быть губернатором мало. Я считаю, что владею всеми навыками и компетенциями, чтобы принести максимальную пользу курскому краю на этом ответственном государственном посту. Обещаю, что оправдаю ваше доверие», – подчеркнул Роман Старовойт. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама