Мор пчёл добрался до Курского района. Куряне ждут прямой линии с Путиным

Мор пчёл добрался до Курского района. Сигнал о тотальном вымирании насекомых поступил из хутора Хоружевка.

Люди лишились пчёл, мёда, доходов, инвентаря. В ситуации винят аграриев, которые накануне проводили химическую обработку полей.

Некоторые пчелиные семьи ещё выглядят здоровыми, но и они обречены - рассказывает житель хутора Сергей Тютюнник. Не будет пчёл - не будет меда. А значит, не будет и дохода, который пенсионеру необходим.

Мужчина уже подчитал потери - называет сумму 360 тысяч рублей. В аналогичном, отчаянном положении оказались все пчеловоды хутора. Все - пенсионеры. Не понимают, почему их должным образом не предупредили об обработке полей, а также, почему она велась в дневное время.

Как сообщает телеканал " ТАКТ ", куряне ожидают также прямой линии с Владимиром Путиным, которому уже отправили вопрос о море пчел. Тем временем ряды пострадавших пчеловодов пополняются коллегами из близ лежащих населенных пунктов.

В целом же в областном комитете АПК есть сведения по 11 районам области. Везде специалисты ветслужбы отобрали материалы и отправили на исследования. Результаты начнут поступать на этой неделе. Но уже сейчас причиной вымирания пчелосемей называется несвоевременное информирование аграриями о времени, месте и характере работ. Пчеловодов также упрекают в отсутствии связи с аграриями.





Сергей Малахов, первый заместитель председателя областного комитета АПК:





«Есть поручение, мы над ним работаем. Систематизируем мероприятия аграриев и ущерб пчеловодов. Материалы отправлены на исследование. Есть много вещей, связанных, бесхозяйственностью, бесконтрольностью, и безответственностью как с одной, так и с другой стороны. Но есть вещи, про которые многие говорят, но пока они не доказаны - применение ядохимикатов. Применялись ли они - нужны доказательства, и какие именно применялись. Задача перед нами поставлена. По результатам обследований, исследований, проверок доложим информацию врио губернатора. Будем решать, что нам делать, чтоб не допускать таких случаев в будущем».





В администрации Курской области обещают привлечь виновников гибели пчёл к административной ответственности. Сообщают о проведении региональным Роспотребнадзором проверок. Ищут нарушения санитарных норм, особенно в части безопасности пестицидов для людей и природы.



