Первый в мире голосовой помощник представлен банком Тинькофф, нового спутника назвали Олег

Созданный в России, первый в мире голосовой помощник по части лайф-стайл услуг и финансов, презентован Тинькофф. Помощник призван облегчить нахождение клиента в экосистеме Тинькофф.

Назвали нового спутника Олег. Так кто же он? Олег это мужчина средних лет, который прекрасно понимает, что он не человек, но не сильно озадачивается этим фактом. Главный постулат помощника, если он прожил день, не помогая людям, то он прожил этот день зря! Олег обладает чувством юмора и настойчивостью. Занудство не его конёк и в иррациональных ситуациях не будет превалировать в диалоге. Более тридцати часов реплик Олега, записанных голосом известного Российского актера Никиты Прозоровского, дают Олегу хорошее пространство для манёвра в общении.

В число основных навыков первой версии Олега войдут:

-осуществление переводов в Тинькофф банк и Сбербанк

-бронирование мест в кафе и ресторанах

-запись на процедуры в салон красоты

-приобретение билетов в кино, с получением кэшбэка 15%

-поиск скидок на услуги и товары

-общение на разные темы

-анализ журнала Тинькофф и выдача полезных рекомендаций с его страниц

-консультирование по банковским акциям и вопросам

-управление продуктами, которые использует клиент Тинькофф

-заказ и отправка на почту электронных документов (справка для посольства, выписка и т.д.)

В следующих версиях Олег расширит свои навыки и сможет управлять всеми элементами экосистемы Тинькофф. Управление мобильным банком станет возможным и только с помощью Олега.

Олег сможет распознавать голос клиента и совершать платежи при помощи голосовой аутентификации, что удобно при нахождении за рулём.

Загрузка Олега пользователям будет проходить поэтапно (сначала на iOs позже на Android). Пользователь просто обнаружит Олега в своём мобильном приложении. Олегом можно будет поделиться, совершив денежный перевод при помощи голосовой команды тому клиенту, которому вы хотите отправить голосового помощника.

Для начала общения в мобильном приложении, просто скажите «Привет, Олег!» или «Слушай, Олег!», программа должна иметь доступ к микрофону пользователя.

Олегу можно задавать вопрос о планах на вечер, например, или попросить сделать перевод другу. Ответ на вопрос «Что ты умеешь?» позволит ознакомиться с возможностями нового голосового помощника.

Спектр вопросов, на которые может отвечать голосовой помощник, весьма широк. От «Как дела?» до «Что нового в банке?», на каждый из вопросов Олег ответит, используя заложенный в него алгоритм, или даст рекомендацию из Тинькофф-Журнала относительно совершенно разных сфер деятельности, от скидок на кроссовки или даже отсортировать выгодные предложения по любимому бренду. Команда «Олег задай вопрос» активирует режим шуточной викторины, в которой вопросы будут на самые разные темы.

Олег – это программа, которая постоянно обучается и пользователь сможет помочь команде Тинькофф провести это обучение максимально качественно. В случае если ваше общение с Олегом не принесёт желаемого результата можно всегда попросить позвать человека.