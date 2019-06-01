поиск по сайту
 

    Прогулки под парусами и фестиваль пиратской песни. В Курской области пройдут соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях

    Сегодня, 08:55
    Прогулки под парусами и фестиваль пиратской песни. В Курской области пройдут соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях
    15 и 16 июня на Михайловском водохранилище в п. Копенки Железногорского района Курской области пройдут соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях среди участников из ЦФО. 
    Помимо соревнований организаторы подготовили программу для гостей чемпионата: мастер-классы по управлению катамаранами, прогулки под парусами и костюмированный музыкальный фестиваль пиратской песни. 
    Соревнования на короткой дистанции пройдут 15 июня, на длинной – 16 июня. Начало в 11:00. Из-за погодных условий в программу могут быть внесены изменения. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама