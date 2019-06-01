Прогулки под парусами и фестиваль пиратской песни. В Курской области пройдут соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях

15 и 16 июня на Михайловском водохранилище в п. Копенки Железногорского района Курской области пройдут соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях среди участников из ЦФО.

Помимо соревнований организаторы подготовили программу для гостей чемпионата: мастер-классы по управлению катамаранами, прогулки под парусами и костюмированный музыкальный фестиваль пиратской песни.

Соревнования на короткой дистанции пройдут 15 июня, на длинной – 16 июня. Начало в 11:00. Из-за погодных условий в программу могут быть внесены изменения.