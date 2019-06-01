Курянка перевела мошенникам почти 40 тысяч рублей, оформляя кредит

С начала недели в Курской области зарегистрировано 39 фактов мошенничества, - сообщают в региональном УМВД. 44-летняя курянка планировала взять потребительский кредит на полмиллиона рублей и лишилась всех сбережений. На одном из сайтов она оставила заявку на получение денежных средств, в которой указала свои персональные данные. Но кредитная организация оказалась вымышленной. На следующий день ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Аферист сообщил об одобрении кредитной карты на выгодных условиях. Женщина должна была оплатить расходы на страховку и доставку карты курьером. Разговор с мошенником казался правдоподобным, и у курянки не возникло никаких сомнений. Она добровольно перевела почти 40 тысяч рублей на счёт злоумышленника. Так и не дождавшись курьера с обещанной картой, женщина обратилась в полицию.

В таких случаях правоохранители советуют убедиться, что предложение о кредите действительно поступило от банка. В Интернете существует множество фейковых сайтов. Денежные средства нельзя переводить до подписания кредитного договора.