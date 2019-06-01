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    В Курске «Лада» не разъехалась с велосипедистом

    Сегодня, 11:12
    В Курске «Лада» не разъехалась с велосипедистом
    13 июня в Курске в ДТП пострадал велосипедист. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария случилась около шести вечера возле д.№19 по ул. Дзержинского.  31-летний автомобилист на «Лада Гранта» ехал со стороны Красной Площади в направлении ул. Верхняя Луговая и, поворачивая направо, не перестроился в крайний правый ряд. В это время впереди в попутном направлении ехал его ровесник на велосипеде, который не менял направление движения. Произошло столкновение, в результате которого пострадал велосипедист, его для уточнения диагноза доставили в 4-ю горбольницу.

     

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