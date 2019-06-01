Курская область. В сумерках на "зебре" юная автомобилистка наехала на трёх детей, один ранен

В Октябрьском районе Курской области в ДТП пострадал ребёнок. По информации ГИБДД, вечером 13 июня, примерно в половину десятого на 27 км автодороги "Курск-Льгов-Рыльск" 19-летняя автомобилистка на «Форд Фокус» ехала со стороны Курчатова в сторону Курска и допустила наезд на 12-летнего подростка, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребёнок получил травмы, его доставили в Областную детскую клиническую больницу Курска.

Как сообщают в соцсетях куряне со слов пострадавших, трое подростков переходили дорогу. Два брата 16-ти и 12 лет, третьему ребёнку 11 лет.

В 21:40, переходя дорогу убедились, что машины далеко.

В последний момент старший парень увидел приближающийся автомобиль, оттолкнул 11-летнего мальчика, после 12-летнего брата, но его всё равно зацепила машина. Старшего парня сбили. 12-летнего мальчика доставили в больницу.

ФОТО - АВТОКАДР_46