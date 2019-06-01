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    На выходных в Курской области обещают жару и грозу

    Вчера, 13:40
    На выходных в Курской области обещают жару и грозу
    Спасатели распространили предупреждение об ухудшении погодных условий в выходные. По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Утром и днём местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни и град. Ветер западной четверти ночью 3-8, днём 7-12, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью составит 13-18 градусов тепла, днём ожидается до 31 градуса.
    Во избежание несчастных случаев спасатели просят соблюдать правила безопасности и напоминают: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

     

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