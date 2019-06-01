Курянку осудили за ДТП, в котором покалечился школьник

Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летней девушки. По её вине пострадал школьник.

Как установлено в суде, девушка ехала на автомобиле по ул. Ленина города горняков. Превысив допустимую правилами дорожного движения скорость управления транспортным средством, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступила дорогу несовершеннолетнему пешеходу и совершила наезд на него, - отметили в областной прокуратуре.

В результате школьник получил различные травмы - множественные раны, закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, которые причинили лёгкий и тяжкий вред его здоровью. Подросток находился на стационарном лечении в травматологическом отделении больницы.

По приговору суда девушке назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством также на 1,5 года.