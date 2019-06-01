Курян на следующей неделе снова оставят без света

В Курске на следующей неделе снова отключат электричество. Причина - проведение плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети».





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





С 17 по 21 июня с 9-00 до 16-00 света не будет на улицах

Кольцова 2-48; Пионеров 71-81а,66д-82; ул. Кр. Армии 48-108; ул. Овечкина 15-43,18-52; ул. Медвенская, Медвенский п-к, ул. Васильковая, ул. Магистральная 60-74.

С 10 июня 2019г. по 14 июня 2019г. с 9-30 до 15-00: ул. Харьковская 22-24, ул. Гагарина 26-28, ул. Энергетиков 11, 11а,11б.





Тел. для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:





С 17 по 21 июня с 9-00 до 17-00 отключат электричество на улице Щемиловка 55-83, 48-72.





Тел. для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





с 17 по 21 июня с 9-00 до 16-30 не будет электричества на улицах

3 Первомайская 2-30, 1-41, ул. Профсоюзная 19-47, ул. Первомайская 21-41, ул. Дубровинского 8-31





21 июня с 13-30 до 16-00 в зону отключения попадут улицы

Ильича 85-215, ул. Жуковского 127-145, ул. Восточный переулок 22-26, ул. Восточная 51-41, 92-102, ул. 2-я Восточная 1-73, 90-186, ул. Цюрупы 93-131, 90-144, ул. 3-я Щигровская 3-15, 4-58.





Тел. для справок: 26-32-10



