Курская область. В Советском и Щигровском районах построят мусороперерабатывающие комплексы

В Советском и Щигровском районах Курской области намечено строительство мусороперерабатывающих комплексов. Заявка на выделение средств из федерального бюджета на эти цели направлена в адрес ППК «Российский экологический оператор», сообщает пресс-служба региональной администрации. Планируется, что мусор привезённый на полигоны сначала будет проходить сортировку, после чего не предназначенные к переработке отходы захоронят на соседнем полигоне. Сейчас мусороперерабатывающие комплексы есть в Железногорском, Рыльском и Октябрьском районах.

Кроме того, в Курской области есть семь полигонов захоронения ТКО: в Железногорском, Суджанском, Октябрьском, Рыльском, Солнцевском районах и два в Курском. Для удобства логистики требуется организовать ещё полигоны в Советском и Тимском районах.

Такие данные значатся в актуализированной территориальной схеме Курской области по обращению с отходами. Документ прошёл три этапа публичных обсуждений, был согласован с Минприроды, Минстроем, Минпромторгом и ФАС. Ознакомиться с ним можно на сайте областной администрации.

Схема и в дальнейшем будет актуализироваться с учётом развития отрасли в области обращения с ТКО.



