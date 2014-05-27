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    На выходных в Курске продут чемпионат и первенство Черноземья по картингу

    Вчера, 16:24
    На выходных в Курске продут чемпионат и первенство Черноземья по картингу
    15 и 16 июня на Курском картодроме состоятся соревнования по картингу - чемпионат и первенство Черноземья (3-й этап) в личном и общекомандном зачетах.
    В состязаниях примут участие спортивные автомобили «карт» классов: Мини, Супер-Мини, Ракет, Пионер, Кадет, Ракет-120, Национальный-юниор, ОK-junior, Национальный, ОK, KZ2, KZ1.
    Предварительно заявки подали около 80 спортсменов из Курска, Воронежа, Нововоронежа, Липецка, Москвы и Подмосковья, Белгорода, Губкина, Ст. Оскола, Орла, Твери, Калуги, Тулы, Брянска и Санкт-Петербурга.
    Торжественное открытие соревнований - 15 июня в 12.30.

     

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