В Курской области предприниматель обманул главу сельсовета на 100 тысяч
Вчера, 17:14
В Беловском районе Курской области бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из-за договора о ликвидации свалок твёрдых бытовых отходов.
Прокуратура выяснила, что 14 мая прошлого года районная администрация заключила с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт о ликвидации свалок твёрдых бытовых отходов. Чиновники определили места ликвидации свалок, расположенных на территории трёх сельсоветов.
Через некоторое время, не зная о заключённом контракте, глава одного из уже определённых сельсоветов предложил коммерсанту по договору провести эти работы на территории его муниципального образования.
Воспользовавшись неосведомленностью главы, предприниматель заключил с ним аналогичное соглашение. Таким образом коммерсанту удалось завладеть бюджетными денежными средствами в сумме почти 100 тыс. руб.
На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.