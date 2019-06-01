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    В Курской области предприниматель обманул главу сельсовета на 100 тысяч

    Вчера, 17:14
    В Курской области предприниматель обманул главу сельсовета на 100 тысяч
    В Беловском районе Курской области бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из-за договора о ликвидации свалок твёрдых бытовых отходов. 
    Прокуратура выяснила, что 14 мая прошлого года районная администрация заключила с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт о ликвидации свалок твёрдых бытовых отходов. Чиновники определили места ликвидации свалок, расположенных на территории трёх сельсоветов.
    Через  некоторое время, не зная о заключённом контракте, глава одного из уже определённых сельсоветов предложил коммерсанту по договору провести эти работы на территории его муниципального образования.
    Воспользовавшись неосведомленностью главы, предприниматель заключил с ним аналогичное соглашение.  Таким образом коммерсанту удалось завладеть бюджетными денежными средствами в сумме почти 100 тыс. руб.
    На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
    Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

     

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