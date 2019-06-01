В Курской области предприниматель обманул главу сельсовета на 100 тысяч

В Беловском районе Курской области бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из-за договора о ликвидации свалок твёрдых бытовых отходов.

Прокуратура выяснила, что 14 мая прошлого года районная администрация заключила с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт о ликвидации свалок твёрдых бытовых отходов. Чиновники определили места ликвидации свалок, расположенных на территории трёх сельсоветов.

Через некоторое время, не зная о заключённом контракте, глава одного из уже определённых сельсоветов предложил коммерсанту по договору провести эти работы на территории его муниципального образования.

Воспользовавшись неосведомленностью главы, предприниматель заключил с ним аналогичное соглашение. Таким образом коммерсанту удалось завладеть бюджетными денежными средствами в сумме почти 100 тыс. руб.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.



