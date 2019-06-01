В воскресенье курян приглашают отметить Троицу у Ермошкина озера

16 июня Центр народного творчества «Русь» приглашает курян на городской обрядовый праздник «Троица». Этот праздник ещё называют «Зелёные святки». «Троицу» отмечают на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, из-за чего это событие называют также Пятидесятницей.

Зрители познакомятся с традициями и обычаями русского народа и поучаствуют в творческий процесс. Игры для детей и взрослых, концертная программа солистов и творческих коллективов ЦНТ «Русь», театрализованный обряд создадут атмосферу всенародного гуляния. На празднике будут представлены выставки мастеров по промыслам проектов «Русь мастеровая» и «Мир кукол».

Начало 16 июня в 14.00, в зоне отдыха «Ермошкино озеро», ул. Гагарина 19.



