Курские активисты ОНФ намерены призвать к ответу виновных в массовой гибели пчёл

Активисты Общероссийского народного фронта намерены найти виновных в гибели пчёл в Курской области и привлечь их ответственности. Об этом сообщает телеканал " ТАКТ ". Общественники убеждены - не обошлось без ядовитых пестицидов, которые несут угрозу не только насекомым, но и всей природе. Чтобы не допустить повторения ситуации, общественники организовали экспертное совещание.

Почти половина районов Курской области столкнулась с проблемой массовой гибели пчёл. Более 100 пчеловодов лишились дохода. Можно утверждать, что серьёзный ущерб нанесён всей отрасли сельского хозяйства. Очевидно уже и то, что основной причиной этого стала химическая обработка полей аграриями, в этом сходятся чиновники и экологи. Использование пестицидов, жалуются пострадавшие пчеловоды, приводит не только к гибели насекомых, но также негативно сказывается на животных и растениях.

Учитывая масштаб последствий, в ОНФ инициировали широкое обсуждение проблемы в экспертном кругу, с участием чиновников, учёных, экологов и всех заинтересованных лиц. Вопрос выявления виновников и их привлечение к ответственности - один из основных.





Сергей Григорьев, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Можно говорить об экологическом преступлении в данном случае. Особенно когда такое массовое происходит происшествие. Наверняка в регион завезен какой-то пестицид, его просто купили хозяйства из разных районов, а сейчас наши лаборатории не могут понять что это за препарат. И поэтому мы выходим с предложением обратиться в органы внутренних дел и в следственный комитет с просьбой рассмотреть наличие признаков преступления, которое называется экоцид».





Говорить конкретнее о влиянии пестицидов на окружающую среду можно будет после получения результатов исследований, отмечает руководитель областного комитета АПК. Эти данные в понедельник обсудят на межведомственном заседании. Предлагает сосредоточиться на иных аспектах проблемы, ведь последствия могли быть меньшими при наличии обмена информации между аграриями и пчеловодами, а также более совершенной нормативной базы. В ходе заседания участники подготовили предложения по внесению изменений в региональный закон о пчеловодстве. Выработан также ряд предложений, одна часть которых должна быть реализована безотлагательно, а другая поднята на государственном уровне.

На совещании выяснилось также, что ни одна структура не может выявить причин гибели пчёл – нет сертифицированных методик выделения ядов из тела пчелы, определения ядовитых компонентов современных гербицидов. Курская ветлаборатория проводит исследования химикатов, которые аграрии не применяют уже пять лет. Роспотребнадзор заявляет об отсутствии полномочий применять санкции к фермерам-нарушителям.

Ещё одна тема обсуждения - поддержка пчеловодов. Участники совещания договорились поработать над пакетом предложений, который позволит поднять пчеловодство, как отрасль сельского хозяйства, на качественно новый уровень.







