поиск по сайту
 

    Проект "БКАД". Завершаются работы по фрезерованию дорог Курска

    Сегодня, 08:50
    Проект
    В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске подрядчики активно ведут работы во всех районах города. Ремонт осуществляется на таких улицах, как 8 Марта, Гремяченская, Энгельса, Литовская, Суворовская, Сумская, проспектах Хрущева и Победы и других.
    Большой объём работ выполнен по фрезерованию проезжей части дорог, вошедших в программу этого года. Срезанный асфальтобетон направляется на отсыпку дорог по улицам областного центра, на которых
     ещё нет твёрдого покрытия. Фрезерованный асфальтобетон предоставляется на безвозмездной основе.
    Как сообщили в городской инспекции по ЖКХ и благоустройству, в администрацию Курска поступило более 170 заявок на поставку вторсырья от председателей ТОС (уличкомов), СНТ и ГСК, руководителей организаций и предприятий города, а также жителей Курского района, куда в этом году завозится фрезерованный асфальтобетон.
    На сегодня по городу уже закрыто 70 заявок, отсыпано 74 дороги общей протяжённостью 33,5 км, а по Курскому району закрыто 5 заявок, отсыпано 5 дорог общей протяжённостью 1,5 км.
    Работы по фрезерованию дорог областного центра скоро завершатся. Но приём заявок на поставку фрезерованной крошки продолжится. Курян могут подать заявки по установленной форме в администрацию своего округа для их последующего учёта при реализации проекта «БКАД», который рассчитан до 2024 года.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама