Проект "БКАД". Завершаются работы по фрезерованию дорог Курска

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске подрядчики активно ведут работы во всех районах города. Ремонт осуществляется на таких улицах, как 8 Марта, Гремяченская, Энгельса, Литовская, Суворовская, Сумская, проспектах Хрущева и Победы и других.

Большой объём работ выполнен по фрезерованию проезжей части дорог, вошедших в программу этого года. Срезанный асфальтобетон направляется на отсыпку дорог по улицам областного центра, на которых

ещё нет твёрдого покрытия. Фрезерованный асфальтобетон предоставляется на безвозмездной основе.

Как сообщили в городской инспекции по ЖКХ и благоустройству, в администрацию Курска поступило более 170 заявок на поставку вторсырья от председателей ТОС (уличкомов), СНТ и ГСК, руководителей организаций и предприятий города, а также жителей Курского района, куда в этом году завозится фрезерованный асфальтобетон.

На сегодня по городу уже закрыто 70 заявок, отсыпано 74 дороги общей протяжённостью 33,5 км, а по Курскому району закрыто 5 заявок, отсыпано 5 дорог общей протяжённостью 1,5 км.

Работы по фрезерованию дорог областного центра скоро завершатся. Но приём заявок на поставку фрезерованной крошки продолжится. Курян могут подать заявки по установленной форме в администрацию своего округа для их последующего учёта при реализации проекта «БКАД», который рассчитан до 2024 года.