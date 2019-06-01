От КПРФ за пост губернатора Курской области поборется Владимир Фирсов

За пост губернатора Курской области от КПРФ поборется 60-летний Уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов. Для него это вторая попытка стать главой региона. Пять лет назад, в сентябре 2014-го, он уже участвовал в губернаторских выборах и стал тогда вторым. За Фирсова проголосовали 11,73% избирателей. За Александра Михайлова - 66,81%.





Владимир Фирсов родился 17 апреля в 1959 году в посёлке Расховецкий Советского района. У него высшее образование. После армии в 1979 году продолжил службу в УВД Курской области. До 2005 года служил на должностях оперативно-начальствующего состава. Полковник милиции. С 2005 по 2010 годы – начальник службы безопасности ОАО «Курские электрические сети». 2010-2011 годы – гендиректор ООО «КурскЭнергоСбыт». 2012-2015 годы — депутат Курского городского Собрания V созыва по единому избирательному округу от КПРФ. 18 июня 2015 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Курской области.

Награждён медалями и почётными знаками СССР, Российской Федерации, МВД СССР, МВД Российской Федерации: «За трудовое отличие», «300 лет Российскому флоту», «За безупречную службу 3-х степеней», «За верность долгу», «За честь и мужество»;«Ветеран боевых действий», «Ветеран уголовного розыска».