Россельхознадзор оштрафовал «Леруа Мерлен Восток» за подкарантинную продукцию

Должностное лицо ООО «Леруа Мерлен Восток» оштрафовали за нарушение требований ФЗ «О карантине растений» и приказа Минсельхоза "Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронном форме".

В частности, компания завезла для реализации в Курск из Тульской области саженцы винограда, голубики, жимолости, абрикоса, актинидии, алычи, вишни войлочной, ежемалины, картофель семенной, и не известила региональное Управление Россельхознадзора о доставке этой подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля.



