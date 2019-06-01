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    Россельхознадзор оштрафовал «Леруа Мерлен Восток» за подкарантинную продукцию

    Сегодня, 11:56
    Россельхознадзор оштрафовал «Леруа Мерлен Восток» за подкарантинную продукцию
    Должностное лицо ООО «Леруа Мерлен Восток» оштрафовали за нарушение требований ФЗ «О карантине растений» и приказа Минсельхоза "Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронном форме".
    В частности, компания завезла для реализации в Курск из Тульской области саженцы винограда, голубики, жимолости, абрикоса, актинидии, алычи, вишни войлочной, ежемалины, картофель семенной, и не известила региональное Управление Россельхознадзора о доставке этой подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля.

     

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