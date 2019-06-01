От ЛДПР за губернаторское кресло поборется депутат Курской облдумы Владимир Фёдоров

ЛДПР определилась с кандидатом в губернаторы Курской области. За этот пост будет бороться 36-летний лидер местных либерал-демократов, депутат Курской облдумы Владимир Фёдоров, а не депутат Госдумы Сергей Иванов, который тоже изначально был в списке кандидатов.





- Мы чувствуем поддержку курян и готовы к серьёзной, бескомпромиссной борьбе, — заявил Фёдоров на конференции Курского регионального отделения ЛДПР.





Пять лет назад Фёдоров также участвовал в выборах губернатора, тогда он стал третьим, за него проголосовали 10,33% избирателей. Вторым стал Владимир Фирсов, сейчас омбудсмен выдвигается от КПРФ.

Напомним, выборы губернатора Курской области состоятся в единый день голосования 8 сентября.



