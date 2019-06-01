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    От ЛДПР за губернаторское кресло поборется депутат Курской облдумы Владимир Фёдоров

    Сегодня, 12:16
    От ЛДПР за губернаторское кресло поборется депутат Курской облдумы Владимир Фёдоров
    ЛДПР определилась с кандидатом в губернаторы Курской области. За этот пост будет бороться 36-летний лидер местных либерал-демократов, депутат Курской облдумы Владимир Фёдоров, а не депутат Госдумы Сергей Иванов, который тоже изначально был в списке кандидатов. 

    - Мы чувствуем поддержку курян и готовы к серьёзной, бескомпромиссной борьбе, — заявил Фёдоров на конференции Курского регионального отделения ЛДПР.

    Пять лет назад Фёдоров также участвовал в выборах губернатора, тогда он стал третьим, за него проголосовали 10,33% избирателей. Вторым стал Владимир Фирсов, сейчас омбудсмен выдвигается от КПРФ.
    Напомним, выборы губернатора Курской области состоятся в единый день голосования 8 сентября.

     

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