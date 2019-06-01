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    Минздрав: самые высокие показатели заболеваемости онкологией зафиксированы в Курской области

    Сегодня, 12:31
    Минздрав: самые высокие показатели заболеваемости онкологией зафиксированы в Курской области
    Минздрав назвал регионы с самой высокой распространённостью рака. Хуже всего в Курской области — на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
    Второе место в рейтинге ведомства заняла Мордовия — 3292,1 на 100 тысяч населения. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области. При этом средний показатель по стране в прошлом году составил 2562,1 случая.
    В министерстве отмечают - за последние 10 лет показатель распространённости рака вырос на 40 процентов. Это связано как с ростом заболеваемости, так и с улучшением качества диагностики. Однако жить люди с этим заболеванием стали теперь дольше. Что касается смертности от онкологии, то в Курской области, по данным Курскстата, статистика с 2000 года практически не изменилась.

     

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