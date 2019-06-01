В Курске проверят водителей мопедов и скутеров

В Курске пройдут специализированные рейды по выявлению лиц незаконно управляющих мопедами и скутерами. Мероприятия запланированы именно на лето, когда количество двухколёсных транспортных средств на дорогах традиционно увеличивается.

Водитель любого механического транспортного средства обязан иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, либо другой высшей. Согласно нормам ПДД, управлять скутером можно с 16 лет при наличии любого водительского удостоверения категорий АBCDE. Скутеры наравне с мотороллерами и мопедами входят в отдельную подкатегорию мотоциклов «М». Отсутствие прав влечёт административную ответственность.

Управление скутером лицом, не имеющим права на управление данным транспортным средством (за исключением учебной езды), наказывается административным штрафом от 5 000 до 15 000 руб.

Владельцу скутера, который передаст его лицу, заведомо не имеющему права на управление им (за исключением учебной езды), придётся заплатить 30 000 руб. штрафа.

На такую же сумму оштрафуют, если вы управляете скутером будучи, лишённым водительских прав, также за это нарушение могут арестовать на срок до 15 суток, либо отправить на обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Безусловно, управление скутером или мопедом в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования влечёт за собой штраф 30 000 рублей, а также лишение права управления.

Полициейские рекомендуют курянам соблюдать ПДД и для эксплуатации мопедов или скутеров своевременно получить водительское удостоверение соответствующей категории. Также стражи порядка напоминают, что ответственность за нарушение ПДД несовершеннолетними, в соответствии с законом, несут родители.