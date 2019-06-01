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    В Курске ищут водителя ВАЗа, сбившего школьника на самокате

    Сегодня, 14:50
    В Курске ищут водителя ВАЗа, сбившего школьника на самокате
    В Курске ищут водителя ВАЗа, сбившего 13-летнего ребёнка, катавшегося на самокате. Авария произошла в пятницу, 14 июня примерно в 12.10 возле д.№77/12 по ул. К.Маркса. Как сообщили в ГИБДД, марку машины удалось установить - это ВАЗ-2107, он ехал со стороны ул. Совхозная в направлении ул. Кирпичная. Подростка доставили в больницу. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Пока его отыскать не удалось. Поэтому Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02. 

     

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