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    Куряне поддерживают новый закон о "пьяных" ДТП

    Сегодня, 16:17
    Куряне поддерживают новый закон о
    Водителям, севшим за руль в нетрезвом виде и ставшими виновниками ДТП, грозит до 15 лет лишения свободы. Госдума приняла законопроект об ужесточении наказаний и штрафов за вождение в пьяном виде. Законопроект распространяется на все виды транспорта, включая железнодорожный, воздушный и морской. Решено увеличить срок лишения свободы до 15 лет, если пьяный водитель сбил более двух человек. В случае причинения тяжкого вреда здоровью пострадавшего водителю будет грозить до 7 лет. Если же в результате аварии погиб один человек, наказанием будет до 12 лет лишения свободы. 

    Вот как прокомментировали новый законопроект курские пешеходы:

    - Может это заставит их задуматься, перед тем как сесть за руль в пьяном виде. Я считаю то, что связано с жизнью людей должно очень жестко отслеживаться и наказываться, если пострадали люди, если человека лишили жизни, - говорит пожилая женщина. 

    Часто ли происходят аварии по причине вождения в нетрезвом виде? 

    - Конечно часто и вообще в основном. Я за ужесточение. Это поможет, люди будут бояться, - вторит ей другая пенсионерка.

    Однако мнения курских водителей на этот счет разошлись. Молодая девушка с трёхлетним водительским стажем говорит, что видит крупные ДТП на дорогахчаще за городом: 

    - Чаще эти аварии уже с летальным исходом. Я думаю, что причина вовсе не в пьянстве, думаю, что нужно немного другие законы делать. Этот закон, мне кажется, вряд ли кардинально решит ситуацию с пьянством на дороге. 

    - Это поможет, потому что люди будут бояться садиться пьяными за руль. Я не часто вижу, но сам никогда пьяным не сажусь, - говорит мужчина в автомобиле с семьёй. 

     

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