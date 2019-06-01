За пост мэра Курска поборются Виктор Карамышев и Андрей Телегин

Сегодня конкурсная комиссия определила двух кандидатов на должность мэра Курска. Это депутат Государственной Думы Виктор Карамышев и глава администрации Железнодорожного округа Андрей Телегин.

За пост градоначальника также планировали побороться депутат Курского горсобрания, член ЛДПР Алексей Томанов и заместитель главы администрации Центрального округа Курска, также член партии «Единая Россия» Андрей Борисов.

Все четверо кандидатов сегодня представили конкурсной комиссии свои программы развития города. По итогам конкурса большинство голосов набрали Виктор Карамышев (389) и Андрей Телегин (328). До финала не добрались замглавы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов (235 голосов) и депутат городского собрания Алексей Томанов (122). Напомним, до этого этапа конкурса из-за нарушений при подаче документов не допустили заместителя начальника по безопасности ООО «Оздоровительный, водно-спортивный, рекреационный центр» Гамзата Исалмагомедова. Выбирать мэра Курска депутаты горсобрания будут на заседании 20 июня.