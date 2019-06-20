Соскучились по прежнему губернатору Курской области? В YouTube появился новый канал «Твой бывший»

Твой бывший».Соскучились по прежнему губернатору? В YouTube появился новый канал «
- Это мозоль, который начинает проявлять себя, как только наденешь новые туфли, - обозначили цель проекта его авторы и пояснили. - «Твой бывший» - пародия на видеоблоги провинциальных политиков старой формации, вынужденных идти «в ногу со временем».
Повествование ведётся от имени экс-гебурнатора Курской области Александра Михайлова. В кадре героя не видно, но голос узнаваем, его легко можно спутать с оригиналом. Первый вводный ролик набрал более тысячи просмотров.