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Лента новостей / В регионе

Соскучились по прежнему губернатору Курской области? В YouTube появился новый канал «Твой бывший»

Соскучились по прежнему губернатору Курской области? В YouTube появился новый канал «Твой бывший»

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Соскучились по прежнему губернатору? В YouTube появился новый канал «Твой бывший». 

- Это мозоль, который начинает проявлять себя, как только наденешь новые туфли, - обозначили цель проекта его авторы и пояснили. - «Твой бывший» - пародия на видеоблоги провинциальных политиков старой формации, вынужденных идти «в ногу со временем».

Повествование ведётся от имени экс-гебурнатора Курской области Александра Михайлова. В кадре героя не видно, но голос узнаваем, его легко можно спутать с оригиналом. Первый вводный ролик набрал более тысячи просмотров. 
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