Виктор Карамышев (новый мэр Курска): "Без поддержки курян сделать коренной перелом в развитии экономики и социальной жизни будет невозможно"
Андрей Телегин рассказывал об улучшениях Курска. Его спросили про ситуацию с плохим освещения в городе, а так же про транспортные маршруты в железнодорожном округе.
После оглашения результатов голосования, Виктор Карамышев, заявил:
"Работа должна быть открытой. В процессе предвыборной компании, один из журналистов спросил меня, что я хотел бы пожелать сам себе. И вот моё, наверное, самое сокровенное желание - сделать так, чтобы я в процессе своей работы опирался на поддержку жителей Курска. Потому что без вашей поддержки, сделать коренной перелом в развитии экономики и социальной жизни будет невозможно".