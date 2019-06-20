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Виктор Карамышев (новый мэр Курска): "Без поддержки курян сделать коренной перелом в развитии экономики и социальной жизни будет невозможно"

Виктор Карамышев (новый мэр Курска): "Без поддержки курян сделать коренной перелом в развитии экономики и социальной жизни будет невозможно"

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Курское городское Собрание сегодня выбрало нового мэра Курска. Им стал Виктор Карамышев, депутат Госдумы. За него было отдано 29 голосов из тридцати одного. Оставшиеся два бланка оказались недействительны. Перед голосованием оба кандидата поделились своими программами и ответили на вопросы депутатов городского Собрания. Виктор Карамышев говорил о необходимости повышения уровня медицины и качества дорог, а так же затронул тему низких зарплат граждан и мизерного бюджета Курска. Депутаты горсобрания задавали вопросы про аварийное жильё и судьбу курских трамваев. 
Андрей Телегин рассказывал об улучшениях Курска. Его спросили про ситуацию с плохим освещения в городе, а так же про транспортные маршруты в железнодорожном округе. 
После оглашения результатов голосования, Виктор Карамышев, заявил: 

"Работа должна быть открытой. В процессе предвыборной компании, один из журналистов спросил меня, что я хотел бы пожелать сам себе. И вот моё, наверное, самое сокровенное желание - сделать так, чтобы я в процессе своей работы опирался на поддержку жителей Курска. Потому что без вашей поддержки, сделать коренной перелом в развитии экономики и социальной жизни будет невозможно".





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