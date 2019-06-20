Депутаты недосчитались предпринимателей в Курской области

ТАКТ". На профильном комитете слушали отчет из Управления Федеральной налоговой службы и несколько удивились озвученным данным. Оказывается количество предпринимателей, зарегистрированных в ФНС меньше, данных, озвученных ранее представителями Государственной статистики.В Курской областной Думе идет подготовка законопроектов к очередному заседанию регионального парламента. Накануне вместе с депутатами работали представители малого бизнеса, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, сообщает телеканал "
Похоже что в самое ближайшее время в Курске начнут поиски предпринимателей. Порядка трех тысяч человек недосчитались на рабочем заседании профильного комитета в Курской областной Думе. Данные, озвученные в докладе Федеральной налоговой службы, насторожили председателя комитета Александра Анпилова.
Александр Анпилов, Председатель постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Курской областной Думы: "Выявили расхождение между цифрами официально зарегистрированными в государственной статистике и в налоговой службе - одни открываются, другие закрываются. Разница по индивидуальным предпринимателям составляет порядка трех тысяч человек – не уходит ли кто-то от уплаты налогов?".
Соответственно данные перепроверят, и к следующему заседанию профильного комитета парламентарии ждут уточненные цифры. Безусловно есть представители малого бизнеса, которые от налогов «уходят», но многие попросту не выдержали конкуренции и закрылись. Александр Анпилов приводит статистику - доля «малого» в общей копилке налоговых сборов остается практически неизменной вот уже несколько лет.
Чтобы поддержать предпринимательское сообщество депутаты прописывают механизм разрешительных процедур по установке нестационарных объектов. Речь идет, например о киосках, ларьках и торговых палатках. Федеральный центр дает большие полномочия органам местного самоуправления и задача региональных законодателей – утвердить четкий алгоритм действий, чтобы у малого бизнеса возникало как можно меньше административных барьеров.