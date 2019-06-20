Не хочу как все! Или какие имена куряне дают своим детям

Из года в год встречаются родители, которые хотят, чтобы их наследники носили такое имя, которого уж точно не будет ни у кого в детском саду, классе, школе, институте… На чем базируется их выбор сложно объяснить, но факт остается фактом.По данным отделений ЗАГС Курска в этом году резко уменьшилось количество таких имен, как Артём, Егор, Анастасия, Полина. На их место пришли новые лидеры: Александр, Дмитрий, Иван, Виталий, Кирилл, Ксения, Варвара, Дарья, Милана и Мия.Растёт интерес к иностранным именам. На свет появились мальчики с именами Натаниэль, Рамис, Ираклис, Лиам, Аристарх, Парижан, Баграт, Мурат, Евсей. Девочек же называют: Теона, Лия, Джессика, Оливия, Тонелия, Изаура, Моника, Мадонна, Милада.Приятно заметить, что вновь набирают популярность славянские имена. Однажды вы встретите Велислава, Ивана, Николу, Варвару, Ульяну.Сложно будет найти тёзку девочкам с такими именами: Амира, Мирослава, Милада, Ева, Агата, Россияна, Моника, Теона, Тонелия, Мадонна, и мальчикам по имени Парижан, Гордей, Мартин, Одиссей, Лев, Баграт, Никола, Мирон, Натаниэль, Ираклис. Но пока это единичные случаи, зарегистрированные в Курске в 2019 году.