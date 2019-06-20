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Лента новостей / В регионе

В Курске будут судить молодого рецидивиста за кражи из магазинов

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25-летний курянин совершил десять краж из магазинов.
Как полагает следствие, с ноября прошлого года года по апрель этого года он воровал продукты питания, предметы гигиены и одежды из магазинов в Курске, Курском районе и Фатеже. Общая сумма ущерба составила более 30 тыс. руб. Каждый раз мужчина покидал торговый зал через автоматические входные двери, предварительно дождавшись покупателя, который будет входить в магазин. Это позволяло ему выйти с награбленным добром и остаться незамеченным.
Помимо этого мужчина обвиняется в совершении грабежа и незаконном приобретении и хранении наркотиков. 
К слову, ранее он уже был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.
Уголовное дело направлено в суд.

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