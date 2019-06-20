В Курске будут судить молодого рецидивиста за кражи из магазинов

25-летний курянин совершил десять краж из магазинов.Как полагает следствие, с ноября прошлого года года по апрель этого года он воровал продукты питания, предметы гигиены и одежды из магазинов в Курске, Курском районе и Фатеже. Общая сумма ущерба составила более 30 тыс. руб. Каждый раз мужчина покидал торговый зал через автоматические входные двери, предварительно дождавшись покупателя, который будет входить в магазин. Это позволяло ему выйти с награбленным добром и остаться незамеченным.Помимо этого мужчина обвиняется в совершении грабежа и незаконном приобретении и хранении наркотиков.К слову, ранее он уже был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.Уголовное дело направлено в суд.