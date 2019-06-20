  • 128 kbit
  • 64 kbit
Наша студия
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Лента новостей / В регионе

Курская область. На реконструкцию очистных сооружений в Ворошнево потребуется три года и более 2 миллиардов

Курская область. На реконструкцию очистных сооружений в Ворошнево потребуется три года и более 2 миллиардов

Читайте также

С жителями поселка Ворошнево встретились представители областной и городской администраций. Речь на встрече шла о перспективах реконструкции очистных сооружений, которая позволит решить беспокоящую местных жителей на протяжении многих лет проблему неприятного запаха, идущего со стороны очистных.
Директор МУП «Курскводоканал» Олег Машошин сообщил людям о том, что проект реконструкции системы биологической очистки стоков на городских очистных сооружениях уже разработан и согласован с Минстроем России. Он предусматривает установку высокотехнологического оборудования, которое позволит применять современные схемы и методы обработки сточных вод и осадков.
На его реализацию потребуется три года и финансирование объёмом более 2 миллиардов рублей. В этом году на выполнение работ планируется направить 442 миллиона рублей, из которых 384 миллиона поступят из федерального бюджета, по четыре миллиона – из областного и городского бюджета, еще 50 миллионов – собственные средства МУП «Курскводоканал».
На оставшийся объём работ, запланированный на 2020 и 2021 годы, потребуется 1,87 млрд. рублей, из которых более 1,5 миллиарда планируется привлечь из федерального бюджета. Софинансирование из консолидированного бюджета города и области составит порядка 250 миллионов рублей.
+0 -0

Лента новостей

В «Летопись воинской славы курян» можно вписать историю участника Великой Отечественной

Улицу Димитрова Курска перекроют почти на месяц

В День памяти и скорби в Курской области стартует всероссийская акция «Великое кино Великой страны»

В Курской области перезахоронили останки советских солдат

Николай Цыбин назначен заместителем главы администрации Курска

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске