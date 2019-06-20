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Лента новостей / В регионе

Завтра курян приглашают посмотреть «Кино на траве»

Завтра курян приглашают посмотреть «Кино на траве»

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В пятницу, 21 июня в Курске стартует пятый сезон проекта «Кино на траве». По сложившейся традиции картину для показа выбирали зрители. Победителем открытого голосования в группе  кинотеатра «Юность» в соцсетях стал фильм-фентези для семейного просмотра режиссёра Евгения Бедарева «Домовой», официальная премьера которого состоялась в апреле этого года. Перед показом гостей вечера ждёт развлекательная программа, тематическая фотозона, выступление популярной кавер-группы «Кукуруза», розыгрыш подарков и фирменных сувениров от организаторов мероприятия, фуд-корт.
Начало завтра в 19.30 в парке им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). Вход свободный.
Также показы пройдут 27 июля и 17 августа.
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