Завтра курян приглашают посмотреть «Кино на траве»

В пятницу, 21 июня в Курске стартует пятый сезон проекта «Кино на траве». По сложившейся традиции картину для показа выбирали зрители. Победителем открытого голосования в группе кинотеатра «Юность» в соцсетях стал фильм-фентези для семейного просмотра режиссёра Евгения Бедарева «Домовой», официальная премьера которого состоялась в апреле этого года. Перед показом гостей вечера ждёт развлекательная программа, тематическая фотозона, выступление популярной кавер-группы «Кукуруза», розыгрыш подарков и фирменных сувениров от организаторов мероприятия, фуд-корт.Начало завтра в 19.30 в парке им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). Вход свободный.Также показы пройдут 27 июля и 17 августа.