Военные инженеры помогут в строительстве низководных мостов в Курске. Договорённость об этом достигнута между администрацией области и Министерством обороны России.Как рассказал координатор проекта заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС при Администрации Курска Виталий Лазарев, мосты возведут в тех местах, где ежегодно в половодье спасателям приходится обустраивать переправы. Два сооружения протяжённостью 50 метров появятся на ул. 2-я Стрелецкая в районе школы № 16. Ещё один низководный мост протяжённостью 95 метров построят на ул. Тимской.Каждый мост способен выдержать нагрузку порядка 25 тонн, поэтому их можно использовать не только во время половодья, но и организовать по ним круглогодичное автомобильное движение.Строительством низководных мостов в районе Стрелецкой слободы займётся понтонно-мостовая бригада инженерных войск Минобороны, дислоцирующаяся во Владимирской области. Объекты построят в рамках проведения тактико-специального учения, в котором будет задействовано более 60 военнослужащих и специальная техника. Солдаты и офицеры прибудут в Курск и приступят к работам в конце июля.