Более 3 тысяч курских абитуриентов смогут поступить на бюджетные места в вузах
Как рассказала председатель комитета образования и науки Наталья Пархоменко, рейтинговое агентство RAEX составило список регионов России, где самое большое количество выпускников школ поступает на бюджетные места в вузы. В рейтинге Курская область занимает 19 место, на бюджет поступили 70,8% курских выпускников.
«Бюджетных мест, выделенных вузам на этот год, вполне достаточно, чтобы те абитуриенты, которые получили хорошие результаты по итогам ЕГЭ, стали студентами и обучались бесплатно», – подчеркнула Наталья Пархоменко.
Абитуриенты, которые не поступили на программы высшего образования, могут подать документы для поступления на программы среднего профессионального образования. В Курской области бюджетных мест по программам среднего профессионального образования более шести тысяч.
ФОТО - Администрация Курской области