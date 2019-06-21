Более 3 тысяч курских абитуриентов смогут поступить на бюджетные места в вузах

20 июня стартовала приёмная кампания в высшие учебные заведения. В Курской области высшее образование можно получить в 13 образовательных учреждениях. В этом году выделено 3249 бюджетных места по программам высшего образования: бакалавриат, специалитет и магистратура. Традиционно наибольшее количество бюджетных мест в КГУ - 1086 и ЮЗГУ - 921.Как рассказала председатель комитета образования и науки Наталья Пархоменко, рейтинговое агентство RAEX составило список регионов России, где самое большое количество выпускников школ поступает на бюджетные места в вузы. В рейтинге Курская область занимает 19 место, на бюджет поступили 70,8% курских выпускников.«Бюджетных мест, выделенных вузам на этот год, вполне достаточно, чтобы те абитуриенты, которые получили хорошие результаты по итогам ЕГЭ, стали студентами и обучались бесплатно», – подчеркнула Наталья Пархоменко.Абитуриенты, которые не поступили на программы высшего образования, могут подать документы для поступления на программы среднего профессионального образования. В Курской области бюджетных мест по программам среднего профессионального образования более шести тысяч.