«Курское молоко» оштрафовали на 300 тысяч рублей за фальсификат

ООО «Курское молоко» оштрафовано на 300 тысяч рублей за нарушение технических регламентов.В мае – июне прошлого года региональное Управление Россельхознадзора провело внеплановую выездную проверку молокоперерабатывающего предприятия. Основанием для этого послужило выявление признаков фальсификации в пробах сливочного масла, отобранных в социальных учреждениях Курской области.В ходе проверки инспекторы установили грубые нарушения требований технических регламентов ЕАЭС. Так, на предприятии не были внедрены и не поддерживались процедуры, основанные на принципах ХАССП; отсутствовали протоколы испытаний аккредитованной лаборатории, подтверждающие соответствие молочной продукции нормативным показателям и т. д.В ноябре 2018 года Арбитражный суд Курской области оштрафовал «Курское молоко» на 101тыс. рублей. Не согласившись с решением суда, Общество обратилось с апелляционной жалобой в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд. Однако решение Арбитражного суда было оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.К слову, в 2017 -2018 годах в систему раннего оповещения от разных территориальных управлений Россельхознадзора регулярно поступали срочные отчёты о выявлении несоответствия молочной продукции «Курское молоко» требованиям технических регламентов. По совокупности всех фактов ведомство выдало предписания о прекращении действия 12 деклараций о соответствии на сливочное масло с разным процентом содержания жира, творог и сметану. За выпуск фальсификата Общество оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, в ноябре прошлого года Россельхознадзор в отношении недобросовестного производителя составил административный материал по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ и направил в Арбитражный суд Курской области.Решением суда от 7 июня ООО «Курское молоко» оштрафовано ещё на 300 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу 20 июня.