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Лента новостей / В регионе

Курянка проведёт 4 месяца в колонии поселении за кражи продуктов

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Кировский районный суд Курска вынес приговор 36-летней женщине. Она воровала продукты в магазине.
Как установлено в суде, ранее курянка привлекалась к административной ответственности за кражи. В феврале этого года в одном из магазинов в Железнодорожном округе Курска она в очередной раз попыталась украсть продукты питания. Товар она спрятала в сумку, направилась через кассы к выходу, но её остановили сотрудники магазина.
Приняв во внимание неоднократное привлечение женщины к административной ответственности за аналогичные правонарушения, суд назначил ей наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания  в колонии поселении.
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