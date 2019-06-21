Курянка проведёт 4 месяца в колонии поселении за кражи продуктов

Кировский районный суд Курска вынес приговор 36-летней женщине. Она воровала продукты в магазине.Как установлено в суде, ранее курянка привлекалась к административной ответственности за кражи. В феврале этого года в одном из магазинов в Железнодорожном округе Курска она в очередной раз попыталась украсть продукты питания. Товар она спрятала в сумку, направилась через кассы к выходу, но её остановили сотрудники магазина.Приняв во внимание неоднократное привлечение женщины к административной ответственности за аналогичные правонарушения, суд назначил ей наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.