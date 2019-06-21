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Футболисты курского «Авангарда» забили четыре безответных мяча тульскому «Арсеналу»

Футболисты курского «Авангарда» забили четыре безответных мяча тульскому «Арсеналу»

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20 июня курский «Авангард» провёл контрольный матч летнего межсезонья с тульским «Арсеналом», выступающим в Премьер-лиге и стартующем в Лиге Европы в новом сезоне. Встреча состоялась в Туле и стала первой для курян под руководством нового главного тренера Мурата Искакова. «Сине-белые» забили четыре безответных мяча в ворота «оружейников» - 4:0 в пользу команды Соловьиного края. Героями этой встречи стали Артём Федчук, Кирилл Гоцук, Хачим Машуков и Роман Минаев.
Следующий матч наша команда проведёт с ФК «Салют Белгород» уже в понедельник, 24 июня на футбольном поле базы «Сейм». Вход для всех желающих будет свободным.

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