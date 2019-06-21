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В Курске на "зебре" сбили маму с 6-летней дочкой

В Курске на "зебре" сбили маму с 6-летней дочкой

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20 июня в Курске 25-летний автомобилист сбил женщину сребёнком. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария произошла примерно в 6 вечера возле д.№7 по ул. Ухтомского. Водитель на ВАЗе-2107 ехал по ул. Союзная со стороны ул. 8-е Марта в направлении ул. Станционная. В это же время по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходили 35-летняя женщина с 6-летней девочкой. В результате ДТП пешеходов с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю горбольницу. Водитель был трезв.


ФОТО - АВТОКАДР_46
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