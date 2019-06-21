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Лента новостей / В регионе

Курян приглашают отметить День балалайки

Курян приглашают отметить День балалайки

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В воскресенье, 23 июня на Театральной площади Курска отметят Международный день балалайки. Праздник начнётся в полдень. Выступят юные исполнители на русских народных инструментах, ансамбли (дуэты, трио, унисон балалаек), оркестр русских народных инструментов Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова, солисты Курской областной государственной филармонии и Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова. Для всех желающих проведут «тест-драйвы» народных инструментов (экспресс-уроки) и др., будет и выставка-продажа поделок курских умельцев.
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