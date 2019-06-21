Курян приглашают отметить День балалайки

В воскресенье, 23 июня на Театральной площади Курска отметят Международный день балалайки. Праздник начнётся в полдень. Выступят юные исполнители на русских народных инструментах, ансамбли (дуэты, трио, унисон балалаек), оркестр русских народных инструментов Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова, солисты Курской областной государственной филармонии и Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова. Для всех желающих проведут «тест-драйвы» народных инструментов (экспресс-уроки) и др., будет и выставка-продажа поделок курских умельцев.